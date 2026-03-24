ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第3話が19日に配信された。『さよならプロポーズ via オーストラリア』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○別れの危機に直面第3話では、旅の3日目の模様を公開。二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、31歳彼女・サチエは食事へ出かける。第1話、第2話とケンシのお酒の飲み方などで価値観の違いが浮き彫りになっていた