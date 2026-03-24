21年に急逝した女優・神田沙也加さん（享年35）と交際していた元俳優・前山剛久さん（34）が22日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、SNS活動を再開した。前山氏は六本木のメンズラウンジ「CENTURY TOKYO」のキャストに転身したが、同店のYUKIYA氏のYouTubeチャンネルに出演した際、神田さんに対して不適切な発言をし物議に。10日には謝罪し「現在在籍しているメンズラウンジを一度退店する運びとなりました」と報