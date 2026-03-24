東京都は２４日、都内で１７〜２０日に新たに確認された麻疹（はしか）の感染事例のうち４件で、それぞれ旅客機内や空港、スーパーなどで不特定多数と接触した可能性があると発表した。今年の累計感染者数は２４日で４１人となり、昨年１年間の３４人を上回っている。都によると、都外の２０歳代男性はタイ・バンコク発の全日本空輸８５０便に乗り、１０日午前５時４５分に羽田空港に到着した。その後、第１ターミナル１階到着