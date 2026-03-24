発生から2年がたつ能登半島地震。被災地の生活再建は進んでいません。そんな中、現地の復旧にあたった消防士たちが音楽でエールを送りました。 【写真を見る】消防士が能登に“エール” ボランティアで演奏会 地震から2年 生活再建進まず…被災地の厳しい現実 今月、石川県輪島市の小学校に集まった消防車両。消防職員たちが運んでいるのは「楽器」です。能登半島地震の被災者を励まそうと、愛知県や地元石川県など