女優の星野真里（44）が24日、インスタグラムを更新。タレントの柳原可奈子（40）と再会したツーショットを公開した。星野は「意図せずにダブルピースをしてしまうくらい『ハレテネ』お披露目の会お知らせをいただき、会いたくて、会いに行ってきました」と、柳原が手がけるブランドのお披露目会に駆けつけ、“ダブルピース”と笑顔で柳原と並んだ写真をアップ。「朝バタバタしすぎて、出発が遅れて、ほんの少ししかいられなかっ