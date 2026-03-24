韓国出身のタレントで歌人のカン・ハンナ（44）が24日、東京・目黒の大円寺で短歌＋エッセー集「カジョクのうた」（KADOKAWA）ヒット祈願を行った。現代短歌新人賞を受賞した初短歌集「まだまだです」（19年）に続く2冊目。23年に日本人の会社経営者と結婚し、韓国と日本に2つの「カジョク（家族）」を持った自身が、家族をめぐる思いを作品に込めた。この日は夫の母から借りたというシャクヤク柄の青い着物姿を披露。「お母さまが