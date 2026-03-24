【漫画】本編を読む思えば、やたらと保護猫を受け入れる人生だった。ライブドア公式ブログ「猫の手貸して」著者・ぴなぱさん（@pinapapinapa）は、3人の娘と夫の5人暮らし。昔から動物が好きで、保護団体などは通さず4匹の保護猫と暮らしてきた。どうやら、猫のしもべ（飼い主）になりそうな人間の調査や発掘をしているという秘密組織・ねこねこネットワーク（NNN）から「優良物件」としてロックオンされているようで――？ゴ