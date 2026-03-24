NTTソノリティは2026年3月18日、2026年4月から自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符)が施行されることに先駆け、『自転車の安全利用と「青切符制度」に関する意識調査』の結果を発表した。同調査は2026年2月26日~2026年2月27日、全国の16歳~69歳の男女549名を対象にインターネットで実施した。自転車の安全利用と「青切符制度」に関する意識調査事前調査で、全国の8,284人に「自転車に乗る際、イヤホンまたはヘッドホ