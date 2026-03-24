スイスSonovaは3月23日（現地時間）、投資家向けの情報開示を行い、その中で現在同グループ内にある消費者向け聴覚事業であるゼンハイザーを売却すると明らかにした。事業のオーナーはこれから探すとしており、会計上の営業は停止したものとして扱うとしている。Sonova、ゼンハイザーを売却へ - 買い手はこれから2030年〜31年度までに、60億スイスフランの売上高を目指すとして明らかにされた投資家向け開示で言及された内容。Sono