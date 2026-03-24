都内では桜が咲き始め、食卓もなんとなく春仕様に。スーパーで見つけた“春らしい1本”期間限定の「金麦〈陽だまりの散歩道〉」をお供に、春の食材をかき集めて料理をしてみました。○香り豊かな「ラガータイプ」の金麦「金麦〈陽だまりの散歩道〉」は、春の訪れを感じさせるような「みずみずしくはなやかな香り」が特徴のラガータイプのビール。ラガーならではのスッキリとしたのど越し、キレのあるクリアな味わいが印象的です。