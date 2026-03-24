【モデルプレス＝2026/03/24】俳優の新原泰佑が24日、都内で開催されたショートドラマ『〇〇なふたり』制作報告会見に出席。親交がある女優との共演を回顧した。【写真】25歳イケメン俳優が「速攻で連絡」した友人女優◆ショートドラマ「〇〇なふたり」本作は、ドラマ「最後から二番目の恋」シリーズやNHK連続テレビ小説「ひよっこ」などで知られる人気脚本家・岡田惠和が、初めて書き下ろすオリジナルショートドラマ。1話2分程度