モデルの藤田ニコルさんが2026年3月23日にXで、バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（日本テレビ系）での発言について、一部訂正した。「バラエティの癖です。。」と釈明した。「今友達で私の事理解してくれている人に感謝でいっぱい」藤田さんは、24日放送回に出演予定だ。番組公式Xに投稿された予告動画では、藤田さんが「結婚した途端に友達から誰からも誘われなくなった。友達に聞いたら、気を遣って誘わなくしてく