ガールズグループAFTERSCHOOL出身の女優ナナがモデルのチェ・ジョンソクとの熱愛説について、コメントした。去る3月23日、ある韓国メディアの報道によると、ナナとチェ・ジョンソクは恋人関係ではないと伝えられた。2人と親しい関係者は、「交際中ではない」と一線を画した。【画像】ナナ＆チェ・ジョンソク、「41秒間ほぼキス演技」今回の誤解の始まりは、3月21日に韓国で放送されたMBC『全知的おせっかい視点』だった。番組で、