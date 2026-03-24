福岡で24日、桜の開花が発表されました。平年より2日遅く、去年より1日早い発表です。日中の暖かさで標本木の花が開き、福岡に本格的な春の到来を告げました。■福岡管区気象台 観測技術指導官・橋本真平さん「ここらへん、ここらへんでちょっとしゃがんでみてください。この真上ぐらいです。」24日午前9時半ごろ。福岡管区気象台のソメイヨシノの標本木で花が開きました。合わせて3輪。開花発表の基準の5輪以上にはなりませんでし