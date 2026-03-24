豊川用水の宇連ダムが枯渇するなど、愛知県の東三河地方では深刻な水不足が続いています。豊橋市の消防では、訓練での水使用を中止したほか、防火服の洗浄に雨水を利用するなどしていて、最悪の事態「断水」回避に向けた対応が続いています。 ■大村知事「1カ月持たない」21年ぶりの渇水対策本部 豊川用水の水がめの1つ・宇連ダムは既に枯渇し、全体の貯水率もわずか6.5％しかありません。 愛知県は24日