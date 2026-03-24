文化芸術の向上・発展に寄与した人に贈られる「とくしま文化アワード」の贈呈式が、3月23日に県庁で行われました。今回の「とくしま文化アワード」には、県関係者をはじめとする5人と4団体が選ばれました。23日に県庁で贈呈式がおこなわれ、村上耕司副知事から受賞者に賞状が手渡されました。このうち、将来のさらなる活躍が期待される人に贈られる「新世代文化創造賞」には、鳴門市出身のピアニスト・石井琢磨さんが