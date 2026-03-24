新年度（2026年度）に小学校に入学する子どもたちの交通安全などを願って、高知市の神社でランドセルのお祓い式が行なわれました。高知市の護国神社では新年度に小学1年生になる子どもたちの交通安全や勉強、健やかな成長を願って2009年からランドセルのお祓い式を行なっています。3月24日は、近くの五台山吸江保育園から9人が訪れ、代表2人がランドセルを背負ってお祓いを受けた後、一人ひとりが玉串を捧げました。■園児「（小学