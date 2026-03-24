高知市の高知県民体育館を建て替えてアリーナを新設する計画の2025年度最後の検討会が開かれ、これまで議論をけん引してきた委員長と副委員長がそろって退任を表明しました。新しい県民体育館の整備に関する2025年度最後の検討会が3月24日に高知市で開かれ、専門家など委員11人が出席しました。検討会では、これまで今の場所での建て替えを前提として、メインアリーナや武道館プールなどを備えた複合施設として