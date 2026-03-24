高知学芸高校の生徒と教員が修学旅行中に亡くなった上海列車事故から38年です。学校では慰霊式が行われました。高知市の高知学芸高校で3月24日、正門のそばにある上海列車事故の慰霊碑正門のそばにある「永遠の碑」の前で遺族や在校生など約300人が参列して慰霊式が行われました。1988年3月24日に修学旅行先の中国・上海で起きた列車事故に巻き込まれて修学旅行中だった高知学芸高校の生徒と教員あわせて28人が亡くなりました。式