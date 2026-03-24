柔らかな日差しの下、信州は春の景色が広がり始めています。飯田市では、樹齢450年以上というエドヒガンが早くも満開となりました。飯田市美術博物館の敷地内にある「長姫のエドヒガン」。樹齢は450年以上。高さ20メートル、幹回りは6.4メートルある一本桜です。飯田市によりますと、今年は去年より11日早い今月17日に開花し、22日に満開に。記録を取り始めた2013年以降、最も早い開花・満開となりました。伊那市から