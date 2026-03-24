高知県議会は3月24日、総額で5000億円をこえる新年度の一般会計予算案などを可決しました。また新しい議長に自民党の明神健夫氏を選出し、閉会しました。高知県議会の2月定例会は、3月24日最終日を迎え、総額5070億9700万円にのぼる県の新年度の一般会計当初予算案を賛成多数で可決しました。当初予算の内訳は、所得や賃金の向上を含む人口減少対策の強化に656億円、物価高対策などの経済活性化策に307億円、教育の充実策に267億円