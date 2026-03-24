山西省運城市稷山県東渠遺跡出土の炭化種子（夏王朝時代）。（太原＝新華社配信）【新華社太原3月24日】中国では紀元前21世紀に最古の王朝、夏王朝が興り、王朝文明の幕が開いた。それに伴い、食事という暮らしの営みも初期文明特有の儀式性を帯びるようになった。山西博物院（山西省太原市）で開かれている特別展「夏時代の中国」は、夏の人々がアワとキビを主食にしていたと紹介しており、省南部の運城市稷山（しょくさん）