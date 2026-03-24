【新華社ボアオ3月24日】中国海南省博鰲（ボアオ）で24日から4日間、ボアオ・アジアフォーラム年次総会が開催されている。会場には、海運大手の中国遠洋海運集団（コスコグループ）のキャラクター「パンダ船長」とロボットメーカーの杭州宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）の技術を組み合わせた人型ロボットが登場した。子ども向けの振り付けを取り入れたダンスや中国武術を披露し、科学技術と娯楽を融合した演出で来場者や報