警察官や公共機関などの職員を名乗り、巧妙に人をだます特殊詐欺。その拠点が海外にありました。JNNはカンボジアの詐欺拠点で生活していたという複数の日本人の証言を独自に入手。暴力によって支配されていた拠点の実態が見えてきました。警視庁 匿名・流動型犯罪グループ対策本部植田哲也 戦略企画官「トクリュウを日本社会、ひいては世界の敵として、撲滅を目指していく」きょう、警視庁が新たに開設したのは、匿名