繊細な目もとこそ、丁寧にケアしたいもの…とはいえ、現実は疲れや乾燥がしっかり現れてくれる親切設計。そんな“ありがたくない正直さ”に応えるのが、FEMMUEの新作アイパッチ。ひんやりとした心地よさと美容成分をぎゅっと詰め込み、いきいきとした印象へ導いてくれる限定アイテムが登場しました♡日々のケアにちょっとしたご褒美をプラスしてみませんか？ ひんやり密着で叶える目もとケア 目もとは顔の中でも特にデリ