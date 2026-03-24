コカインを使用したとして東京地検はきょう（24日）、アーティストグループ「XG」のプロデューサーら男3人を、麻薬取締法違反の罪で起訴しました。麻薬取締法違反の罪で起訴されたのは、▼アーティストグループ「XG」のプロデューサーで「SIMON」などとして活動する酒井じゅんほ被告（39）や、▼「エイベックス」元社員の長谷川雄大被告（38）、そして、▼ミュージック・プロデューサーのキム・マイケル・チョン被告（39）の3人で