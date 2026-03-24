俳優の板谷由夏（50）が24日、都内で行われた『シーバスリーガル 特別イベント』のフォトコールに登場した。【全身ショット】』美しい…タイトなブラックドレスで登場した板谷由夏この日は、パーティーのドレスコードである「Gold＆Glamorous」にあわせ、黒のタイトなロングドレスで登場。脇まで大きくあいたノースリーブから、スラリとした腕を惜しげもなくあらわにした。自分の意外な一面を聞かれると、「どちらかというと