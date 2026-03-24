止まらない人口減少を背景に、今、過疎地の学校では子どもの数が足りず、団体競技が成り立たないという現象が起きています。こうした中、4月、東みよし町で中学生の軟式野球クラブチームが誕生します。その名も徳島インディゴソックスウエストジュニア。立ち上げた男性の思いを取材しました。 4月に発足する徳島インディゴソックス・ウエストジュニア。県内各地の中学生27人が入団予定の新たな軟式野球クラブチーム