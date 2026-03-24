元巨人の江川卓氏（70）が自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。今シーズンの巨人の順位予想の難しさを明かした。江川氏は「20年間予想していて一番難しいですね、今年は」と切り出した。その理由は巨人の3、4番を2人の外国人キャベッジとダルベックが担うことになりそうだから。外国人の好不調は予測が立てにくい。「そこの出来によって上に行くか、打線を毎日組み替えなきゃいけない状況になるのか、開幕6試合くら