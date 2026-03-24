アメリカとイランの衝突をめぐり、両国が今週中にも協議を行う可能性があると報じられました。トランプ大統領は協議を進めているとしていますが、イランはこれを否定しています。話し合いは行われているのでしょうか。アメリカトランプ大統領「イランは非常に強く合意を望んでいる。我々も合意を強く望んでいる」23日、戦闘停止に向け、イランとの協議が行われていると話したトランプ大統領。「生産的な協議だった」として、イラ