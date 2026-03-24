24日、参議院予算委員会の公聴会において公述人が「日本の農政」を痛烈に批判した。【映像】日本農政をメッタ斬りの瞬間（実際の様子）公述人として出席した経済学者の八代尚宏昭和女子大学特命教授は「東京一極集中」という問題に対して、「東京の活動を抑制する、あるいは東京に対する人口流入をひたすら抑制するという保護主義的な考え方じゃなく、東京と地方の主要都市がお互いに競争する形での収支の是正が必要ではないか