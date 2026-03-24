日本ハムとの2軍戦に登板した楽天・前田健＝森林どりスタジアム泉11年ぶりに日本球界に復帰した楽天の前田健太投手が、本拠地の楽天モバイル最強パーク宮城での今季初戦となる3月31日のソフトバンク戦で先発登板することが正式に決まった。球団が24日、明らかにした。日米通算165勝を誇る37歳の前田健はキャンプから順調な仕上がりを見せ、17日の西武とのオープン戦では6回を1安打無失点と好投した。開幕前最後の実戦登板とな