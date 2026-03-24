商船三井からの発表です。【映像】商船三井からの発表「一部報道について一部報道において、 当社運航船がホルムズ海峡を通過したとの内容が報じられておりますが、 そのような事実はありません。ひきつづき、当社の安全運航支援センターにて24時間体制で監視を強化し、状況注視しながら情報を収集しております。当社は船員、 貨物、 船舶の安全を最優先として対応いたします」（『ABEMA NEWS』より）