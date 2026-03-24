競泳日本代表の平井伯昌コーチが２４日、都内で取材に応じた。日本選手権の男子２００メートル平泳ぎで、終盤まで世界新記録を上回る驚異的な泳ぎを見せ、２分６秒５９で優勝した１７歳の大橋信（枚方ＳＳ）について、「あんなことできるやつ世界にいない。そういうマインドというか、超天才みたいなのがいることは、周りにもいい。（世界記録保持者の）覃海洋も速いなと思ったけど、それより１秒ぐらい１００メートルを速く入る