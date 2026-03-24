数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。裏技を知れば、 1分以内の正解もできるはず。考えてみましょう！問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。97 × 98 = □ ヒント：それぞれ「100まであといくつ？」と考えてみてください。97はあと3、98はあと2ですね。この「3」と「2」が魔法の数字になります