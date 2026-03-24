日常生活や人との交流の中で使っている言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のパズルに挑戦してみましょう。今回は、周囲への細やかな配慮を表す言葉から、相手を敬って呼ぶ表現、さらに鍋料理などでおなじみの野菜の名前まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□