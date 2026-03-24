中国国家郵政局は20日、1〜2月の郵政産業の状況を発表した。配達業務量は前年同期比5．6％増の累計331億4000万件に上り、うち宅配便業務量は同7．1％増の累計304億9000万件に達した。（提供/人民網日本語版・編集/KS）