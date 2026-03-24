歌舞伎役者の市川團十郎さんは3月24日、自身のInstagramを更新。息子の誕生日ショットを公開しました。【写真】13歳になった市川新之助「いよいよ少年から青年へ」團十郎さんは「13歳の誕生日。2026..」とつづり、4枚の写真を投稿。息子・新之助さんの誕生日を報告しました。1枚目は、バースデーケーキを新之助さんの前に置く娘・ぼたんさんの姿です。2枚目では新之助さんが、ろうそくの火を吹き消しています。コメントでは「勸玄