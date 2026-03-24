NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…不穏すぎる『豊臣兄弟！』冒頭シーンがコチラ3月22日に放送された第十一回「本圀寺の変」で、三好三人衆から襲撃を受けた将軍・足利義昭でしたが、明智光秀と小一郎の奮闘、そして藤吉郎の援軍で窮地を脱します。しかし同回の内容や光秀の立ち振る舞いなどを見て、この先の展開を予見する視聴者