中国のハルビン医科大学腫瘍病院の邰昇教授が率いる後腹膜腫瘍外科チームは、外科手術の高度な難関に次々と挑戦しており、このほど2例の巨大後腹膜腫瘍摘出手術に成功し、複雑な腫瘍を抱える患者の治療に新たな希望をもたらしました。今回手術を受けた70歳の男性患者は初診の際、すでに腹部の膨らみが非常に顕著で、持続的な腹部膨満感により正常な食事や休息が困難でした。総合的な検査の結果、巨大な後腹膜腫瘍と診断され