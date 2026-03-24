新潟県糸魚川市に位置する「糸魚川温泉」。最大の特徴は、約1500万年前の海水が地表へと湧き出した「化石海水型」の温泉であることです。肌に付着した塩分が汗の発散を防ぐため湯冷めしにくく、「温まりの湯」や「熱の湯」としても親しまれています。また神経痛や関節痛、五十肩、などに効能があるとされています。フォッサマグナの断層帯という特別な地質が生んだ、まさに「大地のエネルギー」そのものを肌で感じられる名湯です。