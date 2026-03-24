JR東海と『ぽこ あ ポケモン』のコラボ企画「推し旅コラボ」が4月17日より開始されることが発表された。 関連：【画像あり】コラボでもらえるステッカーや展示物 本コラボでは、東海道新幹線への乗車を活用した複数の企画が展開される。 キャンペーンサイトでの速度測定とアンケート回答により乗車証明を取得すると、限定アクリルキーホルダーを受け取ることができる。アクリルキー