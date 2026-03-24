ギフトコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）」は、3月27日（金）から、ポケモンたちの“ピース”な暮らしを描いた『ポケピース』をデザインした「Lovisiaポケピースリップバーム」を、公式オンラインショップや全国のバラエティショップで順次発売する。【写真】全部かわいい！ポッチャマやモクローデザインも■使用後は小物入れとして楽しめる今回春の新商品として発売される「Lovisiaポケピースリップバーム」は、ポケピ