今年度で閉園し、４月から別の保育園と統合となる山形県酒田市の松陵保育園できょう、閉園式が行われました。 【写真を見る】70年の歴史に幕酒田市の松陵保育園で閉園式園児や保護者が園との別れを惜しむ（山形） 「これから松陵保育園ありがとうの会を始めます」 酒田市の松陵保育園は昭和３１年、１９５６年に開園し、多くの園児を受け入れてきましたが、近年少子化の影響で定員割れの状況が続き、今年度で７０年の歴史に