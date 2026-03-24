3月に閉校する南九州市の清水小学校では、２人だけの最後の卒業式が行われました。1878年、明治11年に創立し、これまで3200人あまりの卒業生を送り出してきた南九州市の清水小学校。卒業式を迎えました。最後の２人を送ります。（南九州市清水小学校・有水勝一郎校長）「最後の１年間は閉校という大きな節目の中で過ごした特別な１年だった。その節目を受け止め学校の代表として立派に責任を果たしてくれた。様々な行事や活動