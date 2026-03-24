不安定な中東情勢が深刻な原油価格の高騰を招いています。そうした中、鹿児島市の物価高対策として市民1人あたり5000円分のギフトカードを配る事業がまもなくスタートします。ギフトカードは来月下旬から郵送され、利用期間は9月30日までです。鹿児島市の下鶴市長は24日の定例会見で、物価高騰への対策として市内全世帯に配るギフトカードについて発表しました。（下鶴市長）「来月下旬から順次世帯ご