投資型の詐欺の被害が止まりません。県内の40代の男性がSNSで知り合った相手からのうその投資話で約5400万円をだまし取られる被害にあいました。SNS型投資詐欺の被害にあったのは、県内に住む40代の男性です。県警によりますと男性は去年8月、面識のない人から投資のライングループに招待されました。ライングループでの儲け話を見て、利益を得たいと思った男性は、藤波というアカウントから株投資を紹介されま