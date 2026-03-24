北海道小樽市のスキー場で、当時５歳の男の子がエスカレーターに右腕を挟まれ死亡した事故で、消費者庁が原因の特定などの調査を開始すると明らかにしました。小樽市の朝里川温泉スキー場で２０２５年１２月２８日、当時５歳の男の子がエスカレーターに右腕を挟まれ死亡しました。男の子の死因は窒息死で、腕とともに衣服も巻き込まれ、首を圧迫したとみられています。事故があったエスカレ&#