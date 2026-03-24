アコーディア・ゴルフ（本社・東京都）は23日、千葉県香取市のグレンオークスCCでメディア発表会を開催した。グレンオークスCCは名匠J・マイケル・ポーレット氏が手掛けたチャンピオンコース。91〜94年には国内女子ツアー「イトーキ・クラシック」を開催した実績もある。昨年10月、「日本のゴルフを、もっと豊かに、もっと上質に。」をコンセプトに、威厳と品位を兼ね備えたハイグレードなゴルフ場「GRAND」を冠して生まれ変