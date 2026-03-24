【ソウル共同】韓国外務省は24日、島根県・竹島（韓国名・独島）を巡り、日本の高校教科書検定の結果に対して「即時の是正を求める」との報道官声明を発表し、松尾裕敬駐韓総括公使を呼び抗議した。「わが国固有の領土」だと主張した。